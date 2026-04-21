Karol G confirma su regreso a Chile con su «Tropitour»: Cuándo, dónde se presentará y venta de entradas

La cantante colombiana Karol G confirmó a través de su cuenta de Instagram las fechas de su nueva gira mundial, titulada “Tropitour”, desatando la euforia entre sus fanáticos.

En el anuncio, la artista compartió un video donde aparece cargando un camión con todo lo necesario para su recorrido internacional. La propuesta adelanta un show lleno de brillo, colores cálidos y una estética que invita a disfrutar al máximo del ritmo latino.

Como era de esperarse, el anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios se leía: “Estamos todos listos para ir al de Barcelona”, “Viajando por el mundo con la Bichota” y “Botón de los que estamos ahorrando para el tour”.

Fecha en Chile y venta de entradas para el tour de Karol G

La intérprete se presentará en el Estadio Nacional el próximo 28 de enero. Hasta ahora, no se han revelado los precios de las entradas.

Eso sí, ya hay detalles clave sobre la venta de tickets. La preventa exclusiva para clientes Falabella que paguen con tarjetas Mastercard comenzará el miércoles 29 de abril a las 09:00 horas.

En tanto, la venta general está programada para el jueves 30 de abril a las 09:30 horas, o una vez que se agote el stock destinado a la preventa, según información entregada por la productora Bizarro.

Cabe recordar que la artista tuvo un exitoso paso con su gira “Mañana Será Bonito World Tour”, realizada entre 2023 y 2024, con más de 60 presentaciones en distintos países.

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