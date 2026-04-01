El inesperado camino que podría traer de vuelta a Karol Dance a la TV: Este sería el programa

Karol Lucero, también conocido Karol Dance, se ha mantenido alejado del mundo mediático durante un tiempo. Luego de su polémico quiebre por una infidelidad, optó por mantener un perfil más bajo.

Sin embargo, ese silencio podría estar llegando a su fin. Así lo dio a entender la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien adelantó que el comunicador tiene ganas de regresar a la TV.

De acuerdo a su relato, su regreso no sería en cualquier formato, sino en un programa que pronto tendrá su debut en pantalla.

Este es el programa que podría marcar el regreso de Karol Dance a la pantalla

Durante el pódcast Bombastic, Cecilia Gutiérrez reveló que Karol Lucero podría integrarse al nuevo reality de Mega. Esta es una nueva versión de «¿Volverías con tu ex?», donde también suenan nombres como el de Fran Virgilio y Dj Isi Glock.

Este eventual regreso conecta con su reciente polémica. Es importante destacar que Lucero le fue infiel a su entonces esposa, Fran Virgilo, con Isi Glock.

En el mismo espacio, el panelista Manu González consultó por el tipo de participación que podría tener el comunicador. Además, también suenas diversos nombres ligados a su pasado como Arenita y Faloon Larraguibel.

“Por eso pensé que podía ser como para animador”, explicó Cecilia Gutiérrez. Sin embargo, planteó otra opción: «Pero sería bueno que entrara como participante totalmente, tendría que estar una ex dispuesta a entrar y no va a entrar».

Manu González analizó un posible ingreso y comentó que es difícil, ya que muchas de sus ex parejas «no lo quieren mucho». Esto podría complicar su participación.

“Karol es súper buen comunicador, sabe manejar muy bien el tema de la televisión y su discurso mediático. Pero claro, 24/7 es distinto. Agotador”, cerró la periodista de espectáculos.

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