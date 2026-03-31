Peleas con producción, golpes y pedida de matrimonio: Así se vivió la gran final de Mundos Opuestos

El pasado lunes se vivó la gran final de Mundos Opuestos, donde hubo un emocionante momento. La competenica tuvo lugar en el Estadio Nacional y Juan Pedro Verdier, se coronó como el ganador.

El uruguayo tuvo que enfrentarse con Daúd Gazale en un prueba de alta complejidad física, quien llevaba la ventaja al principio. Cabe selañar que el ganador se llevaría un millonario premio.

Pero esto no fue todo, ya que Juan Pedro se robó las pantallas tras hacer una emocionante pregunta a su pareja que se encontraba apoyandolo.

Pedida de mano a Karen Paola

Antes de terminar el programa Juan Pedro pidió la palabra: «¿Cómo vamos a decir adiós todavía?», comentó. Luego agregó: «Vecinos al límite puede esperar, quiero decir una cosa importante».

Tras el trunfo el uruguayo, dedico unas palabras a su esposa: «Yo siempre hablo de Jesús y del amor, y ese amor me lo presentó mi esposa, Karen. Yo la amo mucho y nosotros llevamos mucho tiempo juntos, pero nos falta dar un paso muy importante, ante los ojos de Dios.»

«Entonces yo quería decirle algo, me parece que este es el momento ideal», señaló el participante.

Se arrodilló frente a Karen Paola y le preguntó: «Mi amor, quiero saber si te quieres casar conmigo otra vez, frente a los ojos de Dios. Te amo y eres la mujer que quiero para toda mi vida».

La expresión de la cantante fue de total sorpresa, quien aceptó y lo abrazó. Posteriormente llegó su hijo quien también los abrazó. Cabe recordar que la pareja lleva 22 años años juntos y 15 años casados por el civil y tienen un hijo de 19 años.

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