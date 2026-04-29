José Antonio Neme defendió a Sergio Rojas tras tenso debate con Antonella Ríos y mandó potente mensaje: «Jueguen el juego»

José Antonio Neme enfrentó la controversia que rodea a Sergio Rojas y no dudó en apoyarlo públicamente. El conductor de Mega reaccionó tras una semana marcada por críticas al opinólogo, luego de la salida de Antonella Ríos de Zona Latina y del programa “Que te lo digo”.

El tema generó debate en el mundo del espectáculo, sobre todo por el estilo frontal de Rojas. Sus comentarios, muchas veces sin filtro, desataron cuestionamientos desde distintos sectores de la farándula.

José Antonio Neme sobre Sergio Rojas

En conversación con Fotech, Neme partió refiriéndose a la situación de Antonella Ríos. “Me cae bien Antonella, le tengo cariño. Nunca es grato que te saquen de un lugar donde uno trabaja. Yo creo que es duro”, afirmó.

Luego profundizó en el impacto personal de este tipo de situaciones. “Dejar un trabajo, que te echen o que te digan que ‘no, que no vengas más’. Hay un dolor ahí. Hay alguien que habla desde el dolor, y eso yo empatizo con ella”, agregó.

Pero también tomó posición frente a las críticas contra Sergio Rojas. Neme cuestionó a quienes lo atacan por su rol en pantalla y rechazó que lo tilden de excesivo. “¡Por favor! O sea, estamos todos en esta industria. Por favor, párense, límpiense las rodillas y jueguen el juego”, lanzó.

El periodista insistió en que este tipo de dinámicas son parte del rubro. “Yo hoy día veía panelistas de farándula: ‘¡Ay, es que Sergio Rojas habló de mí, y habló de mí, y habló de mí’. Bueno, todos hablan de todos en esta industria”, sostuvo.

Para cerrar, destacó las cualidades del opinólogo: “Hace un excelente trabajo, a mí me encanta. Es provocador, incisivo… ese es su trabajo. Eso es farándula. A mí me cae súper bien y encuentro que es muy talentoso”, concluyó.

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