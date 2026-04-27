Jordan y Tú debuta en Gran Arena Monticello: Fecha y entradas de su celebración «18 Años Contigo»

El cantante nacional Jordan prepara un importante hito en su carrera: su primer concierto en el Gran Arena Monticello, donde celebrará sus 18 años de trayectoria con el espectáculo “18 Años Contigo”.

Reconocido como uno de los grandes exponentes de la música tropical chilena, el artista llegará con un show que promete ser una verdadera fiesta, combinando romanticismo, energía y un repertorio cargado de éxitos que han marcado su carrera.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de sus más recientes lanzamientos, como “Yo Te Sigo Queriendo”, junto a A.B. Quintanilla, y “Qué Onda Perdida”, uno de los sencillos más destacados de su último trabajo discográfico Supercumbia Vol. 2.

Otro de los momentos esperados será la interpretación de “Y Ahora Regresas”, canción compuesta por Antonio Salinas, que representa un cruce generacional dentro de la cumbia nacional. Este tema cuenta además con una versión en vivo junto a Zúmbale Primo, consolidando su impacto en el público.

El concierto también incluirá invitados internacionales (que serán anunciados próximamente) sumando expectativa a una noche que busca celebrar en grande junto a sus seguidores.

“Este es mi primer Gran Arena y estoy feliz de que sea en Monticello. Estamos trabajando en un show muy bonito, celebrando mis 18 años de carrera. Es un concierto pensado en nuestra gente. Vamos a cantar y bailar de principio a fin. Este show será una gran celebración para todos quienes han seguido mi carrera» , señaló el artista.

En paralelo, Jordan continúa con una intensa agenda y el desarrollo de su gira Otoño/Invierno, con múltiples presentaciones a lo largo del país.

Fecha, hora y entradas para Jordan en Gran Arena Monticello

El concierto se realizará el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

También puedes leer en Radio Corazón: Esta es la fonda masiva que adelantará las Fiestas Patrias para el 5 de septiembre y promete encender la previa del 18

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google