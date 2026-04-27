Querida periodista de TVN rompe en llanto en plena despedida: «Nos tiene súper tristes»

Una despedida cargada de emoción se vivió en la mañana de este lunes en el noticiero 24 Horas. En pleno cierre del programa, el equipo confirmó la salida de una querida periodista tras varios años en pantalla.

Fue Carla Zunino quien tomó la palabra para comunicar la noticia. La conductora no ocultó el impacto que generó la partida de Sofía Norman, quien deja el canal después de seis años para asumir nuevos proyectos.

«Vamos a compartir, en estos minutos finales, una noticia que a nosotros nos tiene súper tristes», señaló de entrada.

«Para este equipo no es una buena noticia, pero para ti sí. Se nos va nuestra Sofi Norman», continuó.

Pese a la emoción del momento, la comunicadora del canal destacó el crecimiento profesional de su compañera y valoró esta nueva etapa. «Muy merecido, porque es muy talentosa, porque maneja las noticias internacionales como nadie. Todo el éxito, te va a ir increíble, te mereces todo lo bueno», afirmó.

La despedida de Sofía Norman en pantalla

Visiblemente emocionada, Sofía Norman también quiso despedirse en vivo y agradecer al equipo que la acompañó desde sus inicios en el canal.

«Agradecer al equipo de la mañana que me recibió hace casi seis años cuando hice la práctica. Agradecer el cariño y el trabajo», expresó.

Asimismo, Valentina Reyes realizó un repaso dentro del noticiero, destacando su evolución dentro del espacio.

«Llegó acá a hacer la práctica, ha crecido, ha tenido que enfrentar la muerte del Papa Francisco, la captura de Nicolás Maduro, la guerra en Irán, Ucrania y tantas otras cosas», comentó.

El cierre volvió a quedar en manos de Zunino, quien dejó abierta la posibilidad de un reencuentro: «Estas puertas van a quedar abiertas, quién sabe, este mundo es muy redondo ojalá que algún día vuelvas, pero en lo inmediato que te vaya muy bien».

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