Esta es la fonda masiva que adelantará las Fiestas Patrias para el 5 de septiembre y promete encender la previa del 18

La cuenta regresiva para las Fiestas Patrias suele estar marcada por la espera. Sin embargo, este 2026 esa tradición comienza a cambiar.

Fiebre Producciones decidió adelantarse y anunció “Fiebre de Cumbia: La Fonda”, un evento masivo que se realizará el próximo 5 de septiembre en el Club Hípico, con la intención de dar inicio anticipado a las celebraciones dieciocheras.

Fiestas Patrias adelantadas gracias a Fiebre de Cumbia

La propuesta no ha pasado desapercibida. A más de seis meses de su realización, ya supera las 5 mil personas inscritas para acceder a la preventa de entradas, lo que evidencia el alto interés del público por vivir una experiencia previa al 18.

Desde la organización explican el origen de la idea: “Hay una energía distinta este año. La gente quiere salir, encontrarse y celebrar, y sentimos que tenía sentido abrir ese espacio antes del 18”.

El evento se aleja del formato tradicional de fondas familiares. En esta ocasión, estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Con un enfoque centrado en la música en vivo, la vida nocturna y el encuentro social.

La parrilla artística combinará talentos nacionales e internacionales, mientras que la oferta incluirá también gastronomía y barras pensadas para acompañar una jornada que promete extenderse por varias horas.

Más que una fonda típica, la apuesta apunta a construir una experiencia completa. Donde la música y el ambiente sean los protagonistas, en un recinto con capacidad para convocar a miles de asistentes.

El anuncio también refleja una estrategia clara de la productora: posicionar este evento como el punto de partida de las Fiestas Patrias en Santiago, adelantándose a una de las temporadas más competitivas del año.

En las próximas semanas se darán a conocer los primeros artistas confirmados, además de detalles sobre la producción y la venta de entradas.

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