Esta fue la respuesta de Sergio Rojas luego de ser tratado de «perro cu…» por parte de pareja de Antonella Ríos

El conflicto entre Antonella Ríos y Sergio Rojas sigue sumando capítulos. Esta vez, el periodista respondió públicamente luego de recibir amenazas por parte de la actual pareja de la actriz.

La tensión entre ambos comenzó tras la salida de Ríos de Zona Latina. Desde entonces, los cruces han sido constantes y la relación terminó completamente quebrada.

La polémica escaló cuando Rojas lanzó una dura crítica contra la pareja de la actriz. “Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”, afirmó, encendiendo aún más el conflicto.

La respuesta no tardó en llegar. A través de redes sociales, el aludido reaccionó con un mensaje agresivo: “Perro cu… te voy a pescar y sacar la ctm, con mi mujer no”. El comentario fue borrado pocos minutos después, pero ya se había viralizado.

La reacción de Sergio Rojas tras amenazas de pareja de Antonella Ríos

Frente a la amenaza, Rojas utilizó su canal de difusión para contestar. «Cuando el pololo de Antonella me trata de ‘perro cu…, te voy a pescar y sacar la concha…’ todo me calza y el puzzle se completa solo”, señaló.

Luego, reforzó su postura: “Parece que no estaba tan equivocado y la versión de su ex se vuelve cada segundo más creíble”.

El periodista fue más allá y compartió supuestas pruebas sobre una deuda de pensión del involucrado. Además, explicó cómo surgió el tema: “Esto del pololo salió a la luz porque la protagonista lo mostró en sus redes, luego se hicieron notas de prensa y cuando ya fue público nosotros le preguntamos en el programa… esa es la cronología”.

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