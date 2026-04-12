«Intentan todo el rato dejarme mal…»: El potente descargo de Coté López tras criticada broma en redes sociales

Un incómodo momento vivió Coté López en sus redes sociales, luego de compartir una historia de Instagram que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando la influencer se reunió con colaboradores de su casino online, instancia que mostró en sus historias. En ese contexto, lanzó una broma que ella misma calificó como “humor negro”, pero que no fue bien recibida por parte de sus seguidores.

El potente descargo de Coté López tras criticada broma en redes sociales

En el registro, que después borró, Coté López decía: «Llegó la Claudia con Mario, otro funeral más, no han tenido mucho funeral».

«Ay, perdón, es que a Mario se le murió la mamá hace poquito; eso es muy triste, pero después otro amigo, ahora una mamá, no sé qué. Los veo solo por eso», agregó en aquella historia de Instagram.

Para cerrar, remató con la frase: «Ustedes saben que soy de humor negro«.

Las palabras generaron opiniones divididas y una ola de críticas en redes sociales, lo que llevó a la influencer a publicar un descargo explicando la situación.

Así, Coté López escribió a través de sus historias de Instagram: «Mi gente, ayer subí un video donde hablaba con Claudia y Mario que son familia (no trabajadores), donde antes del video nos reíamos porque últimamente solo nos vemos para funerales, ya sea de ellos o de mi familia».

«Estábamos riéndonos, ellos mismos me decían ‘bueno, cuando se muera alguien más nos volvemos a ver’ jajaja… Me conocen desde que nací», aclaró.

Respecto a su decisión de borrar el video, Coté López señaló: «Tenemos humor negro, pero lo bajé solo porque la gente obvio no lo entendería… No me río de que se le haya muerto personas, ¿qué les pasa en la cabeza?«.

«Me cago, es increíble cómo intentan todo el rato dejarme mal… Ya me tienen agotada», cerró la empresaria.

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