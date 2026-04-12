Con un millonario sueldo: Aseguran que Yamila Reyna entraría a nuevo reality de Mega junto a su expareja

El nuevo reality de Mega está más cerca de lo que parece, y es que a la espera del fin de El Internado, empezaría la próxima propuesta del canal. Se trata de una renovada versión del clásico formato «Volverías con tu Ex?».

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre los confirmados para este próximo reality, sin embargo, ya empezaron los rumores. En Plan Perfecto, aseguraron que una de las confirmadas sería Yamila Reyna.

La argentina recientemente se vio envuelta en uno de los escándalos más mediáticos del espectáculo, tras su quiebre con Américo. Recordemos que todo terminó con un confuso y violento episodio, en el que Yamila Reyna interpuso una querella en su contra.

Aseguran que Yamila Reyna entraría a nuevo reality de Mega junto a su expareja

En el capítulo del viernes del programa de farándula de Chilevisión, Pato Sotomayor soltó la bomba: «Somos el primer medio que lo va a contar. Hablamos de Américo y precisamente Yamila Reyna es la nueva confirmada para ‘Volverías con tu ex’, reality de parejas de Mega», reveló.

Según la información del periodista: «Está confirmadísima, es la última. Tengo el dato dulce. Mono Sánchez, Américo o Daniel Valenzuela, uno de esos tres entrará con ella. El ex confirmado que entraría con la actriz es Daniel Valenzuela«, reveló.

Pero la cosa no queda ahí, ya que también el panelista aseguró tener la cifra que recibiría por entrar al encierro.

Así, reveló que Yamila Reyna: «Va a recibir la suma extraordinaria de… Sé la cifra de Yamila, ella mensualmente va a recibir el no despreciable monto de 50 millones de pesos«, cerró.

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