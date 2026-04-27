¡Insólito! Programa de conversación nacional termina con insultos, empujones y amenazas: «Te voy a sacar la conche…»

Un tenso momento se vivió esta semana en un programa chileno de entrevistas transmitido por Youtube. El espacio Cuéntame todo y exagera terminó en medio de gritos, insultos y hasta un empujón en vivo.

En el episodio más reciente, el invitado principal fue el cantante nacional JB The Voice. Sin embargo, la conversación quedó en segundo plano cuando dos participantes protagonizaron un fuerte enfrentamiento.

Tensión en Cuéntame todo y exagera

Casi al cierre del capítulo apareció Pájaro Verde, conocido por estar detrás del reality Iquique Shore, su llegada generó una notoria incomodidad en el ambiente. Pero el conflicto escaló aún más con la irrupción del influencer Wizard, con quien existían rencillas anteriores.

Desde el primer segundo, la tensión fue más que evidente: «No te doy la mano a vo’”, lanzó Pájaro Verde sin rodeos. Wizard respondió de inmediato: “Ahora vamos a conversar”.

La discusión subió rápidamente de tono. “Vamos a conversar y te voy a dejar para la ca… Eres un envidioso (…) envidioso cu… eso es lo que eres”, disparó uno de los involucrados.

Los conductores intentaron intervenir. Llamaron a bajar la intensidad y a dialogar con respeto, pero no lograron contener el conflicto.

“Él habla de que soy una mala persona. Yo tengo unos audios que voy a sacar hoy día por redes sociales donde tú amenazas a tu hermana” contraatacó Wizard.

Luego, insistió con su crítica: «Tú dices que soy mala persona, pero tú eres la persona que de alguna forma le ha generado un conflicto a todos los que te rodean. Estás obsesionado con tu proyecto, que es malísimo; aparte de estar obsesionado con Diego González, te mueres de envidia”.

La situación escaló rápidamente. Pájaro Verde perdió la paciencia y empujó a Wizard: «Te digo al tiro, te voy a sacar la conche…», le advirtió en el programa.

El momento no quedó ahí y el sujeto quiso continuar con una amenazante invitación: «Veámonos afuera», cerró.

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