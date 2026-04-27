El desgarrador relato de madre de víctima de fatal atropello por carabinero: «nadie se me ha acercado por parte del gobierno»

La madre de María Alejandra Flores Rodríguez, joven que falleció tras un accidente en Santiago Centro, habló este lunes en Contigo en la Mañana. En la entrevista, expuso su difícil situación y la falta de apoyo para repatriar el cuerpo de su hija.

Yessenia, como se identificó, aseguró que no cuenta con los recursos necesarios para trasladar a la joven a su país de origen. Además, afirmó que no ha recibido ayuda concreta por parte de autoridades.

Madre de María Alejandra Flores rompe el silencio

“Me llamaron en la mañana a decirme que había tenido un accidente; me dijeron que estaba en cuidados intensivos”, relató.

Sin embargo, al llegar al recinto, recibió una noticia devastadora. “Cuando llego aquí, me dan la noticia de que había fallecido. No solo le arrebataron la vida a ella, también destrozaron la mía y la de sus hermanos”, expresó.

La mujer también destacó el apoyo que ha recibido de cercanos de su hija. “Si no fuera por las amistades de mi hija, yo no sé qué sería de mí porque yo no sé qué hacer, cómo regresar con mi hija a mi país porque en este momento no tengo recursos”, señaló en el programa de Chilevisión.

Respecto a la ayuda institucional, Yessenia explicó que ha tenido dificultades. Indicó que algunas funerarias ofrecieron colaboración, pero al momento de concretarla, le exigieron pagos debido a que se trata de un proceso de repatriación.

“Vi en una noticia que el presidente ofrecía ayuda, mas nadie se me ha acercado por parte del gobierno a hacer preguntas, qué se necesita o hacer una mínima pregunta: ¿cómo estoy?”, comentó.

Finalmente, la madre hizo un llamado urgente. “Además de pedir justicia, pido ayuda para poder regresar con ella a mi país, no como esperaba ni como quería, porque nadie se prepara para esto por la irresponsabilidad de unos asesinos, porque para mí son asesinos; me quitaron y me mataron a mi hija”.

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