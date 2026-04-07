Impacto total: Popular actor de teleseries turcas muere a los 31 años tras maratónica cirugía de 13 horas

Una noticia golpeó con fuerza a la industria televisiva, especialmente al mundo de las teleseries turcas. El actor Ramazan Tetik murió a los 31 años, causando impacto entre colegas y seguidores.

El intérprete enfrentaba un grave problema cardíaco. Por eso, los médicos lo sometieron a una compleja cirugía que se extendió por cerca de 13 horas. Pese al esfuerzo del equipo médico, no logró sobrevivir al procedimiento.

Pesar en el mundo del arte tras muerte del actor Ramazan Tetik

Según informó TV Azteca, Tetik había sido internado tras sufrir una disección aórtica, una afección que provoca un desgarro en la principal arteria del cuerpo y que requiere atención urgente.

La noticia generó inmediatas reacciones. Desde la producción de la teleserie Eşref Rüya expresaron su pesar con un mensaje público: «Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro intérprete Ramazan Tetik».

En el mismo comunicado, añadieron: «Pedimos misericordia de Alá para él, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos».

A lo largo de su carrera, el actor participó en producciones como Esref’s Dream y Cennet’in Gözyaslari, trabajos que le permitieron ganar reconocimiento dentro del medio.

Uno de sus últimos proyectos fue precisamente Eşref Rüya, teleserie estrenada en 2025. La producción cuenta con un destacado elenco, donde figuran nombres como Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir.

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