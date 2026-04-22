«Así violento, y me querían sacar lo antes posible. Ahora estoy vetado en TVN»

A tres años de la polémica vivida en el Festival de Viña 2023, Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, volvió a referirse al episodio que protagonizó junto a la comediante Pamela Leiva.

El comunicador abordó el tema durante su participación en el programa Todo va a estar bien de Vía X. En el espacio, recordó el incómodo momento que ocurrió cuando intentó entrevistar a la humorista, quien venía de triunfar en el escenario de la Quinta Vergara.

En ese entonces, la situación generó rechazo, especialmente luego de que el notero intentara besarla sin su consentimiento. La propia Leiva reaccionó públicamente tras el episodio: «En el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Tuve muchas ganas de irme, pero no quería que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que esto sea la noticia».

Kiwi recuerda el momento y entrega su versión

En la conversación televisiva, Kiwi entregó una versión distinta de lo ocurrido. Aseguró que el beso nunca se concretó. «Ni siquiera se lo di, quedé así. Yo le pongo la mano, no se lo doy», afirmó.

También relató cómo fue citado por ejecutivos de TVN tras la controversia. Según contó, esperaba manejar la situación de otra forma. «Yo pensé que íbamos a hacer un comunicado o yo iba a pedir disculpas si es que me equivoqué, pero me dicen ‘oye, tú le estás haciendo mucho daño al programa’», explicó.

El comunicador agregó que la salida del canal fue abrupta. «Yo les dije ‘bueno, yo no estoy para rogar, pero por lo menos pónganme una van, ¿o quieren que me vaya en bus para la casa?’. Así, violento, y me querían sacar lo antes posible, por eso ahora estoy vetado en TVN», sostuvo.

Finalmente, Kiwi reconoció que nunca volvió a comunicarse con la comediante tras el incidente. «Quizás la tuve que haber llamado, pero nunca más me he topado con ella», comentó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google