La predicción de Latife Soto que causa alerta: Advirtió complejos escenarios para dos reconocidas mujeres de la política y el espectáculo

La tarotista Latife Soto volvió a generar impacto tras una reciente transmisión en vivo por Instagram junto a José Antonio Neme. En ese espacio, realizado el domingo, lanzó advertencias que rápidamente encendieron la preocupación entre sus seguidores.

Durante la conversación, Soto aseguró que visualiza escenarios complejos para dos mujeres conocidas. Según explicó, una de ellas estaría ligada al mundo del espectáculo, mientras que la otra tendría relación con la política.

El llamado de Latife Soto

En medio de sus predicciones, la tarotista hizo un llamado enfático a la unidad y al cuidado mutuo. “Unámonos, cuidémonos, ayudémonos, hay mujeres que no pueden hablar cuando les están haciendo daño. Ojo, veo a hombres haciéndole daño a las mujeres. Vamos a tener noticias de esas”, advirtió.

Más adelante, profundizó en sus visiones tras consultar las cartas. “Otra cosa, una mujer importante… no, son dos. Hay dos mujeres importantes de las cuales vamos a saber cosas”, afirmó.

Respecto a la figura del espectáculo, adelantó un escenario complicado: «Va a hablar de una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir».

Asimismo, la guía espiritual también planteó una advertencia sobre una posible situación de riesgo que involucraría a una autoridad. “Ojo, que delincuentes o alguien quiere secuestrar a una mujer importante”, sostuvo. Luego agregó: “Sí, puede ser una política, así que a tener cuidado”.

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