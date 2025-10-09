¡De impacto! Revelan que cantante chileno se encuentra privado de libertad: «Volverá apenas se regularice la situación»

Una impactante noticia ha remecido al género urbano nacional. Y es que recientemente se reveló que un reconocido cantante se encuentra privado de libertad.

El artista en cuestión es Bastian la Amenaza, joven urbano que cuenta con miles de reproducciones en plataformas digitales y que ha colaborado con artistas de la talla de Pablo Chill-e y Julianno Sosa.

La noticia la comunicó su equipo de trabajo a través de sus redes sociales, esto mediante un comunicado oficial.

«Familia, queremos informales que Bastian La Amenaza se encuentra privado de libertad por motivos personales», comienza el escrito.

Además, agregaron que: «Durante este tiempo, su cuenta será administrada por su mánager y su equipo de trabajo, quienes estarán compartiendo información oficial y manteniendo el contacto con todos ustedes».

En el documento agradecen el apoyo y explican que apenas todo este bajo control, Bastian, volverá a la música: «Sabemos cuánto cariño y apoyo le tienen, y eso significa muchísimo en este momento. Apenas se regularice su situación, Bastian volverá con más fuerza que nunca para seguir dándole con su música y con todos ustedes, que siempre han estado firmes».

«Gracias por la comprensión, el respeto y por seguir siendo parte de esta gran familia», cerraron.

¿Quién es Bastian La Amenaza? El artista urbano que se encuentra privado de libertad

Bastian La Amenaza comenzó su carrera musical a una corta edad, destacando en canciones como «Amor de Colegio».

Luego, siguió sacando temas en solitario y haciendo grandes colaboraciones con populares artistas de trap y reggaetón como DrakoMafia, Il Nene de Oro y Pablo Chill-e.

