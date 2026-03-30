Confirmado: nuevo revés golpea al Gobierno de José Antonio Kast

El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario complejo en sus primeras semanas. A casi tres semanas de iniciado su mandato, la última encuesta Cadem evidenció un retroceso en su respaldo ciudadano.

Los números muestran una tendencia negativa. La aprobación presidencial cayó cuatro puntos y llegó al 43%. En paralelo, la desaprobación subió al 51%, superando por primera vez el apoyo al Mandatario desde que asumió.

El sondeo anterior ya había encendido las alertas. En ese momento, el rechazo alcanzaba el 49%, mientras que la aprobación se situaba en 47%. Ahora, la brecha se amplió.

Este cambio en la percepción pública ocurre tras el anuncio del alza en los combustibles. La medida generó preocupación entre los ciudadanos, especialmente por su impacto en el costo de la vida.

Evaluación de los ministros y opinión sobre medidas clave

La encuesta también midió el desempeño del gabinete. La vocera Mara Sedini aparece como la peor evaluada, con un 42%. Le sigue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 44%.

En contraste, los mejor evaluados son May Chomalí y Francisco Pérez Mackenna. Más atrás se ubican Claudio Alvarado, Iván Poduje y Ximena Lincolao.

El estudio incluyó temas que han marcado la agenda del Ejecutivo. Uno de ellos fue el aumento en el precio de los combustibles.

Un 60% de los encuestados cree que esta alza era evitable. En cambio, un 37% considera que la situación fiscal no permitía mantener el subsidio.

Respecto a la forma de aplicar la medida, un 72% prefiere que el incremento sea gradual. Solo un 22% opina que debía implementarse de inmediato.

En el plano económico, un 25% cree que el Estado enfrenta una situación crítica.

Por último, la encuesta abordó la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU.

El 93% de los encuestados dijo conocer esta determinación. En cuanto a la evaluación, las opiniones se dividieron: un 45% está de acuerdo con la medida y el mismo porcentaje la rechaza.

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