Se acerca El Niño Godzilla: «No es ser alarmista, es prepararnos para algo que puede ser intenso»

El clima en la región podría sufrir variaciones, esto es lo que debes saber para prepararte antes de que lleguen las lluvias con el fenómeno de el Niño Godzilla.

En primer lugar, el Niño es un fenómeno natural en donde las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se comienzan a calentar lo provoca cambios climáticos.

El periodista de Mega tiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que «cuando hablamos de un Niño Godzilla, hablamos de un fenómeno del Niño muy fuerte, ese es el término técnico».

Sin embargo, es no es un término nuevo. El especialista explicó que la NASA utilizaba este concepto para describir eventos intensos del fenómeno de El Niño. Los cuales pueden traer consecuencias climáticas a nivel global.

Los posibles efectos del Niño Godzilla

Asimismo, el especialista señaló que se actualmente existe la probabilidad de que se instale el fenómeno durante estas semanas. «Subió la probabilidad de que el Niño se instale ahora, en pocas semanas, al 82%«, comentó.

Ahora bien, los efectos que podrían existir en la región son de lluvias intensas en la zona central. Además de temperaturas más elevadas en la cordillera y menos tiempo de nevado.

Sin embargo, Alejandro Sepúlveda aclaró que este evento climático no es igual en todas partes del mundo. «En algunos sectores es sinónimo de más lluvia, pero para otros sectores, como Brasil o India, de sequía extrema». indicó.

Por otra parte, el especialista señaló que esto no es un anuncio para causar pánico, sino para tomar las medidas necesarias. «No es ser alarmista, es prepararnos para algo que puede ser intenso».

De igual manera, declaró que este evento debe ser monitoreado con atención y que «hay que prepararse» ante los efectos que pueda traer este evento, según Mega.

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