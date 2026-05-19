El insulto homofóbico que recibió José Antonio Neme en la calle: «¿Tienen un tema con el área erógena de una persona? Es una obsesión»

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reveló en pantalla que fue víctima de insultos homofóbicos mientras conducía por la calle. El periodista relató la incómoda situación y cuestionó el actuar de quienes utilizan este tipo de descalificaciones.

Según contó, todo ocurrió debido al sistema de seguridad de su vehículo, el que frena automáticamente cuando detecta movimiento cercano. “Yo tengo un auto que tiene un sensor, entonces cuando cualquier cosa pasa por delante frena muy bruscamente”, explicó.

El panelista detalló que al llegar a una esquina, una pareja comenzó a cruzar la calle justo cuando el automóvil realizó un frenazo inesperado.

El insulto que recibió José Antonio Neme

«Cambió la luz, evidentemente, y parece que el auto percibió el movimiento del caballero y frenó brusco», declaró. «El tipo me mira, probablemente me reconoce, y me dice: ‘maricón, conche… no sé que cosa«, agregó.

En ese momento el panelista comenzó a cuestionar el actuar de algunas personas. «¿Qué les pasa a los homofóbicos? ¿Tienen un tema con el área erógena de una persona? Es una obsesión».

Asimismo, el comentarista bajo la ventana para señalar a la pareja el funcionamiento del auto. «Yo saque la cabeza, amablemente, le digo señor, para que no garabatee tanto, y no se meta en mis calzoncillo«, comenzó diciendo.

«Mi auto tiene un sensor, por lo tanto el frenazo no fue voluntario, fue mecánico«, explicó el comentarista de Mucho Gusto. Cabe señalar que esta anécdota surgió cuando en el programa comenzaron a hablar sobre el caso de Germán Naranjo.

Quien es un ejecutivo chileno que fue detenido en Brasil por insultos racistas, xenofóbicos y homofóbicos contra los miembros de una tripulación de un vuelo de Brasil.

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