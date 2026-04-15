Esta fue la reacción de Kel Calderón al ver las románticas fotos de su padre, Hernán Calderón, junto a su nueva pareja

Hernán Calderón dejó a todos sus seguidores impactados con una gran revelación. Resulta que el amor volvió a tocar la puerta de la ex pareja de Raquel Argandoña. El padre de Kel Calderón está nuevamente en una relación sentimental.

Asimismo, el anuncio llegó con unas postales muy románticas desde Argentina. El abogado compartió imágenes disfrutando de su viaje en Argentina con una misteriosa mujer rubia.

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram se ve a él, turistiando en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, el viaje no fue de a dos, ya que la expareja de Raquel Argandoña estuvo acompañada por amigos cercanos.

«Seguimos celebrando», escribió en su cuenta de Instagram. En las fotos, aparecen brindando y recorriendo lugares emblemáticos de la capital trasandina. La publicación se lleno de comentarios positivos.

La reacción de Kel Calderón tras la nueva pareja de su padre

Por otro lado, la influencer Kel Calderón, hija del Hernán no tardó en dar su opinión respecto a la nueva relación que tiene su papá junto a la misteriosa mujer.

«Amo demasiado verte disfrutar de la vida, no hay absolutamente nada que me haga más feliz», comentó en el post la influencer.

De igual manera, está fue la respuesta de Hernán Calderón: «Hija, te amo con todo mi corazón».

Incluso, sus seguidores se sumaron a la cadena de buenos deseos. «Qué lindo que disfrutes, lo mejor es viajar bien acompañado», «Que hermoso es el amor, un abrazo», «Que tengan una linda estadia y solo disfrutar este hermoso viaje», comentaron sus fans.

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