Sergio Rojas arremetió con todo contra Francisca García-Huidobro tras amenaza a Antonella Ríos: «Yo defiendo mi manada»

Todo comenzó cuando el pasado viernes, en el programa Only Fama, la animadora Francisca Garcia-Huidobro se lanzó con todo contra la panelista de «Que te lo digo», la actriz Antonella Ríos. Esto luego de que Ríos se sorprendiera de los dichos de la «Dama de Hierro» sobre el influencer «Danilo21», particularmente de su identidad de género y orientación sexual.

«Es bastante indeterminado todo en él», señaló la animadora. Sin embargo, la respuesta del aludido no se hizo esperar y argumentó que «me parece bastante feo que tú, como una persona que la gente tenía como referente en la comunidad, digas que yo soy una persona ambigua o hablas de mi sexualidad (…) Me pareció muy bajo que te metieras con eso».

En una reciente edición del programa «Que te lo digo» estuvo como invitado Danilo21. En esa instancia volvió a arremeter contra los dichos de García-Huidobro, no obstante, contó con el apoyo de la actriz, quien agregó que «lo que me causa rareza y extrañeza es que la misma Francisca García-Huidobro siempre se ha considerado un ‘referente’ que ha levantado la bandera pro-gay. Por lo que me parece raro que no tenga todos los conceptos».

Las palabras de Ríos no cayeron nada de bien en la animadora de «Only Fama» quien emplazó duramente a la actriz. «Al parecer, quieres armar un cahuín o estás buscando mocha. Conmigo no te metas, Antonella Ríos. ¡Conmigo no te metas!», amenazó García-Huidobro.

A lo mismo agregó que «eso no más te digo. Ni muchísimo menos con un tema que tiene que ver y que es muy sensible y cercano para mí, que es la comunidad LGBT (…) Así que conmigo Antonellita, no».

Sergio Rojas y su férrea defensa a Antonella Ríos

El fuego cruzado no terminó ahí y el animador del «QTLD», Sergio Rojas, se sumó al debate para defender a su amiga y compañera de espacio televisivo. Fiel a su estilo, Rojas respondió con todo a Francisca García-Huidobro y, en medio del programa «La Noche Premia», lanzó una fuerte amenaza a la animadora.

El rostro de «QTLD» comenzó diciendo «Antonella, mi querida Francisca, es demasiado decente para contestarte. Pero, si tú quieres caer en ese juego, él indecente soy yo».

«Si a ti que dices ‘conmigo no Antonella’. Yo te quiero decir a ti que tengas mucho cuidado, piensas y midas bien cada una de tus palabras, si no quieres que yo con esta lengua verborreica, ácida cuente lo que realmente pasó cuando estuviste internada en la clínica. Que cuente cómo tuvieron que entrar las enfermeras a detener una situación que fue bastante confusa, una situación donde te viste bastante sobrepasada. Ya tú me entiendes», añadió Rojas.

Sin embargo, los dichos no quedaron ahí y agregó que «si no te queda claro, espero que con una copita de espumante, se te vaya aclarando la mente. A mí no me cuesta nada aclararte de un zarpazo, así que mucho cuidado. Así como tu defiendes tu manada, yo defiendo la mía».

«Ella tiene muchas cosas que ocultar o que no le gustaría que salieran a la palestra. Es más, espero que me desafíes en pantalla (…) Ella me autoriza a decir lo que vivieron las enfermeras, lo que vivió el personal nocturno que vivió el centro clínico y me libera de la información», concluyó Sergio Rojas.