Esta fue la tajante opinión de Raquel Argandoña tras biografía no autorizada: «Ustedes a mí no me conocen»

Raquel Argandoña se mostró molesta ante su biografía no autorizada por las periodistas Fanny Mazuela y Paulina Latrach. La comentarista señaló en el programa Only Friends que habría sido contactada en diversas ocasiones.

En el último episodio del programa, Raquel señaló que se le habrían acercado dos comunicadoras para poder escribir un libro de ella. Tras la petición, la presentadora de televisión se negó.

«En buena o en mala no me parece, porque ustedes a mí no me conocen, no conocen ni a dónde nací, ni quiénes fueron mis papás, ni nada. No sé por qué van a engañar a la gente», expresó.

Asimismo, comentó que habría tenido una entrevista con ellas en tres o cuatro ocasiones pero que nunca tuvieron una relación más cercana.

Además, la actriz señaló que profesionales de renombre ha querido pagarle para escribir su biografía: «En mi vida, si yo no la escribo, creo que nadie puede escribir algo mío. No tengo nada que ocultar, pero si yo no hablo, no creo que otra persona tenga el derecho».

Pueden escribir o no la biografía de Raquel Argandoña

Asimismo, Raquel Argandoña habló con sus abogados en donde le señalaron que cualquier personas puede escribir su biografía, ya que no hay ley que lo prohíba. Y le dejo un mensaje.

«Que escriban lo que quieran, pero no engañen a la gente, porque lo que van a escribir no es la verdad, porque no me conocen«, expresó.

Además, declaró que «Ahora, si están tan mal económicamente y les sirve inventar cosas mías que lo hagan, ojalá la gente lo compre, pero no es la verdad». Y enfatizó que «Cuando yo me muera, se va a saber la verdad».

También puedes leer en Radio Corazón: Gabriel Boric reaparece en redes sociales con video viral y que causó debate: «Se le olvida que fue presi…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google