Gabriel Boric reaparece en redes sociales con video viral y que causó debate: «Se le olvida que fue presi…»

Un registro del expresidente Gabriel Boric volvió a ponerlo en el centro de la conversación. El video se viralizó rápidamente y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y más de 4mil comentarios.

El clip, compartido con un tono distendido, muestra una faceta que no se ve mucho en figuras políticas. Boric aparece en una plaza junto a su hija Violeta, su pareja Paula Carrasco y el hijo de ella, en un ambiente completamente familiar.

En las imágenes, se les ve usando los juegos de la plaza y colgándose de las barras con naturalidad.

En medio del paseo, incluso, un hombre junto a su hijo detiene su bicicleta para pedirle una foto, reforzando la cotidianeidad de la escena. El registro se expandió rápidamente por distintas redes sociales.

Las reacciones que dejó el registro viral de Gabriel Boric

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron su cercanía y valoraron verlo en un contexto más personal. Algunos comentarios apuntaron a la nostalgia: “yo lo vi jugando pokemon go jajajaja bajamos un gym entre los 2”, “no se olviden que él es joven y humilde, qué bueno que está llevando una vida totalmente normal con su familia”, “Vuelve Boric estábamos weando” y “jamás pensé que lo extrañaría tanto”.

Sin embargo, también surgieron críticas. Parte de los usuarios cuestionó su desempeño en La Moneda con mensajes como: “¿fue presidente??? nunca lo vi trabajar..”, “Yo creo que jamás se enteró que era presidente” y “fue un experimento de presidente y salió mal”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

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