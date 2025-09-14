«El resto que opine lo que quiera»: Karol Lucero se defendió de las críticas por fotos de su viaje fuera de Chile

Karol Lucero quiso dejar atrás toda la polémica, tras su infidelidad a Fran Virgilio. Cabe recordar que tuvo un encuentro sexual con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

Tras la mediática infidelidad, Karol decidió buscar ayuda, según sus palabras: «he dudado mucho de mí, y precisamente por ello, voy por ayuda profesional y emocional que me permita corregir aspectos de mi vida que no entiendo y que debo superar».

Karol Lucero se defendió de las críticas por fotos de su viaje fuera de Chile

Luego de anticipar que podría tener un viaje fuera del país, Karol Lucero lo concretó, y subió a su perfil de Instagram un par de fotografías, acompañadas del siguiente mensaje: «La naturaleza siempre nos dará las respuestas… En la soledad del bosque descubrimos que el silencio también habla, y lo hace con verdad«.

«Así como los ríos encuentran su cauce tras desviarse, también uno puede reencontrar su camino después de perderse. Saludos a los que pasan, buen finde», cerró el comunicador.

Según pudo recoger La Cuarta, en los comentarios de la publicación, Karol recibió un montón de críticas, puesto a la exposición que le daba a su viaje.

«Si quieres sanarte creo que andar exponiéndote no es lo más sano y correcto… Al final todos emiten un juicio de ti y si tú publicas es porque estás preocupado de lo que comentan de ti», comentó una seguidora.

Sin embargo, Karol Lucero tuvo una tajante respuesta: «lo más sano es hacer lo que yo quiera, el resto que opine lo que quiera«.

Así como ese, aparecieron muchas críticas, lo que hizo que finalmente Karol desactivara la opción de comentar, y borró todas las interacciones de sus seguidores.

