El Festival del Huaso de Olmué dejará TVN para su emisión del próximo año: Esta es la nueva señal que transmitirá el certamen

El conocido Festival del Huaso de Olmué, cambiará de canal tras 12 años de haber sido televisado por TVN. A partir del próximo año el festival será emitido por Chilevisión.

El canal obtuvo la licitación junto a Bizarro, la productora que ya participaba junto a TVN, en la transmisión del certamen hasta el 2032. Según el decreto municipal de Olmué publicado el 30 de marzo.

Se señala que el municipio de Olmué dio la licitación a la productora Bizarro para producir, desarrollar y transmitir el evento. Por otro lado, la señal que estará a cargo de su emisión será Chilevisión, bajo el decreto alcaldicio N° 02458/2026.

Cabe señalar que Canal 13 también participó en el proceso, pero no cumplió con los montos mínimos exigidos en las bases, por lo que rechazaron su propuesta.

La propuesta económica de Chilevisión que no pudieron rechazar

Según el medio The Clinic, la oferta propuesta tiene dos ítems. El primero es para la ‘obra en desarrollo’, por un monto de $2.500.000.002, y el segundo ítem es sobre la producción y transmisión del evento con un monto de $11.500.000.000, cifra que TVN no pudo igualar.

El contrato tendrá vigencia por seis años, comenzando el 2027 hasta el 2032. Además la empresa adjudicada no registra anotaciones negativas en su comportamiento contractual.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que CHV es parte del este evento. El canal fue responsable de su transmisión entre los años 1993 y 1997. Posteriormente en los años 2006 y 2013.

Por otro lado, el alcalde Jorge Jil, señaló que «Estamos contentos por la comuna. Estamos en una licitación histórica del Festival del Huaso de Olmué. Nunca antes tan favorable para la municipalidad, la comuna y el patrimonio».

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