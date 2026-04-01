Brilló en TV y sorprendió con profundo mensaje tras cancelación de su matrimonio con galán extranjero: «Paz, calma, sanación»

Hace unos días, Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores al anunciar que canceló su matrimonio con el turco Gürsel Saglam, ceremonia que estaba programada para realizarse en los próximos días.

La noticia la dio a conocer a través de Instagram, donde optó por un torno cercano y con algo de humor: «Amigos bellos, no habrá matrimonio, espero sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos (tómalo con humor y prudencia me dijo mi sensei, así nadie sale herido)».

Sin embargo, no explicó las razones detrás de la decisión. Eso generó diversas especulaciones entre sus seguidores, quienes quedaron atentos a nuevos antecedentes.

El nuevo mensaje de Angélica Sepúlveda tras cancelación de su boda

Tras varios días alejadas de redes sociales, la ex chica reality reapareció con un mensaje más personal, donde abordó lo ocurrido.

«Hola querida familia virtual. No estaba muerta, ni andaba de parranda, solo refugiada en mi lugar de paz, calma, sanación, resiliencia, dónde el tiempo pone curitas a las heridas y enseñando a salir y enfrentar el caos mundano del que somos parte», expresó a través de sus redes sociales.

Con unas cuantas cicatrices profundas, pero con una gran corona de amor propio. En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron (me sucedieron) ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar…», reflexionó.

Pese a la cancelación de la boda, Sepúlveda aclaró que la relación continúa. «Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza», afirmó.

Finalmente, le dedicó unas palabras a su pareja: «Te amo Gürsel, gracias por entenderme y apoyarme en todo, tu paciencia es mi calma».

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