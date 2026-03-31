¡Remezón en Mega!: Confirman más de 4 periodistas despedidos del canal

Un complejo escenario se vive al interior de Mega. Durante este martes, la señal privada llevó a cabo una serie de desvinculaciones que golpearon directamente a su Departamento de Prensa.

Según informó el medio El Filtrador, la señal notificó a varios periodistas su salida durante las primeras horas de la mañana en las dependencias ubicadas en Vicuña Mackenna. Entre ellos, figuran Rafaela Bremer, Luis Castillo, Fabián Morales e Isidora Paul.

Ola de despidos remece a Mega

De acuerdo a la publicación, todos «cumplían roles en la cobertura de actualidad», lo que incrementó el impacto dentro del equipo.

Fuentes al interior del canal señalaron que las salidas provocaron un clima tenso: «Sus salidas generaron impacto inmediato en la redacción, donde el clima desde temprano se describe como incertidumbre», consignó el citado medio.

Luego, se confirmaron más nombres a la lista: Sabrina Kennard, Cristopher Armijo y Ana Valenzuela.

Es importante destacar que este no es un caso aislado. Hace algunos días, Canal 13 enfrentó una situación similar con una ola de salidas.

Hasta ahora, desde el canal no han emitido ningún comunicado oficial.

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