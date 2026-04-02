El dolor de Pailita tras una lamentable pérdida: «No puedo creer que no te vea más…»

No han sido días fáciles para el cantante urbano Pailita, quien sorprendió al compartir una dolorosa noticia.

El artista utilizó sus redes sociales para despedirse de un compañero que lo acompañó durante gran parte de su vida. A través de fotos y videos, mostró distintos momentos junto a su mascota, evidenciando el fuerte vínculo que los unía.

Un conmovedor adiós

El cantante publicó un mensaje breve y cargado de sentimiento: “Te amo y nos vemos en la otra vida”.

Según explicó, su perrito, quien estuvo a su lado por 17 años, falleció recientemente.

En uno de los registros compartidos sale el cantante de «Ultra solo» cuando era niño, junto a su fiel amigo. La imagen refleja el lazo que construyeron con el paso del tiempo.

Carlos, su nombre real, también quiso expresar lo que significó esta pérdida en palabras más extensas. “No puedo creer que no te vea más, amigo mío. Pasé toda mi infancia junto a ti; me cuidaste de niño y jamás me dejaste solo”, escribió.

Luego, agregó otro recuerdo lleno de nostalgia: “Siempre te voy a recordar con esa sonrisa y todas esas carreras que hacíamos al llegar a casa”.

«Te amo y nos vemos en la otra vida», cerró.

Los registros que publicó Pailita

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