La respuesta de Roberto Cox tras ser vinculado amorosamente con Maite Orsini: Fue leído en plena transmisión

Un nuevo rumor sacudió esta semana al mundo del espectáculo. Esta vez, los nombres que quedaron en el centro de la conversación fueron Roberto Cox y Maite Orsini.

Todo partió en el programa Hay que decirlo, donde la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el rostro de CHV y la exdiputada tendrían un vínculo sentimental. Según contó, la relación habría ido más allá de una simple coincidencia laboral en Europa.

En ese contexto, Gutiérrez también deslizó un episodio paralelo. Afirmó que una mujer que mantenía una relación a distancia con el periodista se habría enterado de la situación durante ese mismo viaje.

«Después de que Roberto entrevista a Maite, no le contestó más el teléfono a esta chica», señaló.

La supuesta afectada habría reaccionado en redes sociales. Primero publicó un mensaje directo: “Me da asco y vergüenza haber estado con una persona de este tipo”. Luego compartió el video de la entrevista y escribió: “No me lo manden más, porque ya lo vi y tengo mucha vergüenza de haber estado con esta persona”.

La respuesta de Roberto Cox

La reacción del periodista no tardó en llegar. De acuerdo a lo comentado en el programa, Pamela Díaz se comunicó con él y recibió varios mensajes donde desmintió todo.

“¡Pamela! Están mintiendo descaradamente, es una mentira gigante”, comenzó diciendo en el programa.

“La primera vez que vi en mi vida a Maite fue en Francia, no miento absolutamente en nada”, dijo, en alusión a la cobertura del caso de Nicolás Zepeda.

“Qué manera de mentir tu compañera (…) No tengo nada más que decir”, concluyó el periodista.

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