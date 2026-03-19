Skar Labra reveló que está soltera: ¿Existe una posible reconciliación con el cantante urbano Pailita?

Luego de que existieran rumores sobre el quiebre entre Skar Labra y Diego Bazaes, la actual Reina de Viña hizo un comunicado en un live de TikTok en donde se confirmaría que la pareja ya no está junta.

En el video que fue grabado por los usuarios de la plataforma, Skar señaló: «Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma. Tranquilas, merenguitos, que no voy a hablar nada, no soy la Skarleth de 17, pero sí la sapa que quiere saber todo lo que piensa».

Inclusive en el portal de farandula «Infama», expusieron que la pareja ya no se seguían en redes sociales hace un buen tiempo.

Posibles rumores sobre reconcialiación entre Pailita y Skar Labra

Cabe señalar que también hace pocos días se hizo pública la ruptura amorosa entre Pailita y July Leguizamón. La influencer subió un video hablando sobre sus metas personales y sus proyecciones a futuro de convertirse en un mujer independiente.

Ante este registr,o una usuaria le comentó: «La que se lo queda pierde hermosa, tú sigue tu camino que si o si será exitoso», haciendo referencia a Pailita.

July repondió el comentario: «Las relaciones se acaban, pero no significa que alguno de los dos sea mala persona o haya hecho algo. Hay veces donde simplemente cada uno tiene que tomar su propio camino«. Confirmado de cierta manera que habría terminado su relación con el cantante urbano.

Este hecho ha causado múltiples dudas entre los internautas en donde se especula que la expareja podrían estar en contacto nuevamente. Pero esto ha sido desmentido por el mismo Pailita. En un video publicado por el cantante, uno de los comentarios más populares fue: «Quédate solo porfavor aunque sea un tiempo jajja».

A lo que el cantante responde: «De verdad ustedes creen k me metería a wear con alguien despúes de terminar una relación hace poco? jsjsjs tan super equivocados, la july es una persona maravillosa y x el respeto k se merece ella y lo hermoso que tuvimos jamas lo haría reina bendiciones». Descartando una reconcialiación con Skar Labra.

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