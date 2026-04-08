¿Le fue bien en el colegio?: Revisa si tu hijo puede recibir el Bono Logro Escolar de hasta $85.000

¡Atención auditores! El Bono Logro Escolar 2026 ya está disponible. Este aporte económico del Estado reconoce a estudiantes que destacaron por su rendimiento en el año anterior.

El beneficio apunta a alumnos con mejores promedios dentro de su curso o generación. Además, vale destacar que exige que pertenezcan a familias vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si a tu hijo le fue bien en el colegio, podría recibir este bono. El monto puede llegar hasta los $85 mil.

Para revisar si es beneficiario, solo necesitas el RUT del estudiante y su fecha de nacimiento. También puedes ingresar con Clave Única en el sitio oficial.

Montos del Bono Logro Escolar

Es importante mencionar que este aporte no requiere postulación. Se entrega cada año a estudiantes desde quinto básico hasta cuarto medio en Chile.

Para acceder, los alumnos deben ubicarse dentro del 30% con mejor rendimiento de su promoción o grupo de egreso del año anterior.

Los montos se dividen en dos tramos

Estudiantes dentro del 15% con mejor rendimiento: $85.057

Estudiantes dentro del segundo 15%: $51.036

En una misma familia, los montos pueden sumarse, Por ejemplo, si dos integrantes están en el primer tramo y uno en el segundo, el total puede superar los $200 mil.

¿Cómo saber si recibes el bono?

Para verificar el beneficio, debes ingresar al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí podrás consultar con el RUT del estudiante y completar los datos solicitados, como la fecha de nacimiento.

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