Reconocida actriz arremete contra Maite Orsini por polémica sobre supuestos romances con hombres casados: «Sí hiciste daño»

Maite Orsini nuevamente esta en el ojo público por sus escandalos amorosos. Está vez la exparlamentaria publicó un video en sus redes sociales para desmentir sus supuesto vínculos.

La exdiputada comentó: «No hay ninguna pareja mía que pueda decir que le fui infiel. No hay ninguna amiga mía que pueda decir que la traicioné. No tengo ningún familiar que pueda decir que soy una mala hija, una mala hermana».

Asimismo, agregó: «Soy una persona con sentimientos, tengo familia. Júzguenme todo lo que quieran por mi trabajo, pero por qué se me juzga ser libre, por vivir mi vida personal en libertad, eso es lo que les molesta, déjenme ser libre que yo no le hago daño a nadie«.

«Jorge Valdivia, que efectivamente fue mi pareja, cuando lo conocí en enero del 2023, se había separado. Su exmujer había salido públicamente con otra pareja. Jorge había tenido otra pareja distinta, yo fui la segunda pareja que tuvo cuando se separó, al menos así me lo comunicó», manifestó Maite Orsini.

De igual, forma la exdiputada señaló que con Marcelo Díaz nunca hubo una relación amorosa, sino que son grande amigos hasta el día de hoy. Además, comentó que en un momento se acercaron, pero que él ya estaba separado.

«Se había sentado a decir que estaba separado en la tele, busquen las fechas», expresó Maite Orsini en su video subido a redes sociales.

El ácido comentario de Pepi Velasco

El video fue subido por la creadora de contenido, Claudia Ossandón, en donde se lleno de comentarios criticando a la exparlamentaria. Sin embargo, uno de ellos llamo la atención.

El ácido comentario de Pepi Velasco dejó a todos boca abierta: «Sí hiciste daño, y mucho. Generaste incredulidad, desconfianza, risas, molestias a la BUENA POLÍTICA«.

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