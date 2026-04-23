Buscó ayuda en el matinal y esto ocurrió: Nadie se lo esperaba y protagonizó una escena inolvidable

Un momento profundamente emotivo se vivió este miércoles en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. Todo comenzó cuando Ximena Miranda llegó al programa para pedir ayuda urgente por la delicada situación de salud de su hijo.

La mujer conversó en vivo con el periodista Gino Costa y expuso una historia marcada por la incertidumbre. Según explicó, su hijo Javier padece una enfermedad poco común que ha deteriorado su cuerpo con el paso del tiempo.

El emotivo momento que marcó Contigo en la Mañana

El joven sufrió una atrofia progresiva en sus extremidades y además perdió la voz. Su condición requiere tratamiento médico urgente, pero la familia no cuenta con los recursos necesarios.

“Se nos complica la vida con el ‘Javi’, se le puede atrofiar la mandíbula con la enfermedad que tiene y si no lo tratamos, él ya no va a poder comer más. Hace 10 años que no sabemos lo que tiene”, relató Ximena, visiblemente afectada.

El testimonio impactó al panel del programa y también a los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a movilizarse para ayudar.

Minutos después, llegó una noticia inesperada. En plena transmisión, Gino Costa interrumpió la conversación para informarle a la madre que ya habían reunido una suma mucho mayor a la que necesitaban.

“Xime, te quiero dar una noticia, ya vamos en 9.5 millones. Estábamos buscando 300 luquitas. A ti te emociona, porque es plata que no se tenía”, le dijo el periodista.

La reacción fue inmediata. Ximena no pudo contener la emoción ante el gesto solidario que podría cambiar la calidad de vida de su hijo.

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