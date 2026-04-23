Rostro de TV confirmó nuevo romance en vivo: Ahora la acusan de haber mantenido «otra relación en paralelo»

Una nueva controversia golpea a Pamela Leiva, justo semanas después de que hiciera pública su actual relación amorosa en televisión.

La humorista sorprendió recientemente al contar en el programa El Desestrece que estaba en pareja. Incluso, reveló que su pololo se encontraba entre el público durante su rutina.

Pamela Leiva es acusada de infidelidad

Se trata del odontólogo Leonel Vargas, a quien conoció en 2020 cuando era su paciente. Con el tiempo, el vínculo evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental.

Sin embargo, este miércoles surgió una acusación que instala dudas sobre esa historia. En el programa Zona de Estrellas se difundió un comunicado de un ciudadano brasileño, cuya identidad no ha sido revelada, que asegura haber mantenido una relación a distancia con Leiva durante tres años.

“Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero”, afirmó en el texto.

El hombre sostiene que recientemente descubrió una supuesta doble vida. “Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo”, agregó, apuntando directamente a una presunta infidelidad.

En el mismo relato, expresó su decepción por lo ocurrido. Aseguró que vivió “una falta de honestidad sostenida en el tiempo” y explicó que decidió hacer pública su versión porque también fue parte de la historia.

“No busco conflicto, pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo. Hoy cierro esta etapa y sigo adelante”, concluyó.

Hasta ahora, Pamela Leiva no ha emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.

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