Plim Plim en Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles de “Energía Musical” en Chile

El querido personaje infantil Plim Plim vuelve a Chile con su aclamado espectáculo “Energía Musical”, un show en formato concierto que ha conquistado a miles de familias en toda Latinoamérica y que ahora aterriza en el Gran Arena Monticello como parte de su Gira Despedida.

La propuesta promete una experiencia única para grandes y chicos, combinando entretenimiento, aprendizaje y valores positivos en un entorno pensado especialmente para disfrutar en familia. Con un potente despliegue multimedia, el espectáculo invita a cantar, bailar y jugar, promoviendo hábitos saludables de una manera lúdica y cercana.

Sobre el escenario, Plim Plim estará acompañado por sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, quienes darán vida a un viaje musical lleno de energía y emoción, donde los niños podrán interactuar y vivir en vivo la magia de sus personajes favoritos.

El show destaca por su carácter 100% interactivo, con canciones que ya son parte del repertorio familiar, como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram Sam Sam”, “Qué le pasa al Cerdito Enojón” y el fenómeno global “Abejita Chiquitita”, que acumula más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Con esta gira, el espectáculo se despide de los escenarios en su formato original, ofreciendo una última oportunidad para vivir esta experiencia en vivo que mezcla música, educación y diversión.

Fecha, hora y entradas de Plim Plim en Gran Arena Monticello

El show se realizará el domingo 7 de junio a las 16:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de abril a las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

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