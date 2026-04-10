El histórico Barrio París Londres, reconocido por su valor arquitectónico y patrimonial en el corazón de Santiago, se prepara para recibir este sábado 11 y domingo 12 de abril una nueva versión de su icónico mercado.

Este evento cultural, que ha ganado popularidad por replicar el tradicional Mercado de San Telmo de Argentina. Se ha ganado un espacio en el centro de Santiago y es cada vez más esperado.

La feria funcionará ambos días desde las 12:00 hasta las 20:00 horas con acceso totalmente gratuito. El barrio esta ubicado al costado de la iglesia San Francisco encontrarás una variedad de entretención.

En esta duodécima edición, una de las grandes novedades es la participación del Teatro Exprés, una propuesta que debuta para enriquecer la oferta cultural junto a los puestos de artesanía, oficios y diversas actividades lúdicas.

Además, el evento cuenta con una zona especialmente diseñada para que los más pequeños disfruten de actividades infantiles. Sin embargo, para quienes buscan vitrinear con calma y sin aglomeraciones.

Se recomienda llegar durante los primeros momentos del día, pues el flujo de público aumenta considerablemente durante la tarde debido a los espectáculos gratuitos.

¿Cuáles son los show gratuitos en el Mercado París Londres?

Como ya es sabido, durante la tarde el mercado se vuelve un fiesta en donde la música y el baile es el protagonista. El evento cuenta con dos escenarios el Stage París Londres y el Stage Explanada.

Entre los artistas confirmados para este fin de semana se encuentran:

Daniel Casanova

Glo Herrera

Gonzalo Vallejos

Karla Cedran

Miss Javi

Fiat600

Hiru

La Pozze Latina

Safo

Dimecata

Zikuta

Billy Dancer

Jesu Stevens

Jiminelson

Show Secreto

También puedes leer en Radio Corazón: Cultura y seguridad marcan el nuevo ciclo de un icónico polo urbano en Santiago: Estos son los artistas que podrás ver en vivo en abril

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google