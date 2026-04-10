Regresa la lluvia a Santiago: Jaime Leyton revela en su pronóstico el día que podría llover en la capital El experto en tiempo de Mega entregó su pronóstico del tiempo y adelantó cuándo podría llover en la Región Metropolitana. 10 Abr, 2026. 17:39 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Esta historia dejó la patá en El Chacotero Sentimental: «Desfloré a la hermana de mi amigo sin ningún pudor» «Amo a mi esposa, pero 20 años sin ponerle weno, me afecta» ¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Jaime Leyton adelantó su pronóstico climático para los próximos días «Un carabinero me hizo dedo en la carretera y nos pusimos (…) me hizo ver la luz» Esta historia dejó la patá en El Chacotero Sentimental: "Desfloré a la hermana de mi amigo sin ningún pudor" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado