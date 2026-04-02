Famoso actor nacional es detenido por presunto caso de VIF: Le encontraron un arma de fuego en el pantalón

Un grave caso policial salió a la luz este jueves en la comuna de Ñuñoa. El actor Felipe Armas terminó detenido tras una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su pareja.

Detienen al actor Felipe Armas

Según antecedentes difundidos por La Cuarta, la mujer aseguró que el intérprete la amenazó de muerte. El hecho habría ocurrido al interior de un departamento ubicado en Avenida Irarrázaval.

Tras recibir el llamado de auxilio, funcionarios de Seguridad Pública de Ñuñoa llegaron rápidamente al lugar. Minutos después, personal de Carabineros se sumó al procedimiento.

Al ingresar al inmueble, los efectivos identificaron al presunto agresor. En ese contexto, detectaron que portaba un arma de fuego, según consignó el medio citado anteriormente.

De acuerdo con la información publicada, Felipe Armas fue trasladado hasta la 33ª Comisaría de Ñuñoa. Allí se confirmó que el arma encontrada en su pantalón estaba debidamente inscrita.

Pese a ello, la gravedad de la denuncia marcó el curso del procedimiento. Por esta razón, el actor quedó a disposición de la justicia.

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