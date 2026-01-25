«No hablo tanto con ella…»: Mamá de Cuco Cerda respondió de una vez por todas cómo es su relación con Daniela Aránguiz

Cuando le hicieron la pregunta sobre estas declaraciones, Cuco Cerda decidió llamar en vivo a su mamá para aclarar el tema de una vez.

Directamente, le preguntó a su madre: «Te llamaba por algo rapidito no más, me llegaron unos mensajes que te llevas mal con la Dani, que aquí que allá, entonces quiero preguntarte qué onda«.

La respuesta de Kathy Helfmann fue inmediata y descartó cualquier problema con su nuera: «¿Que yo me llevo mal con la Dani Aránguiz? No, para nada. Ay, Manuel, inventan tantas cosas, tú sabes que inventan ene de cosas, hijo».

Eso sí, aclaró que no mantienen mucho contacto, aunque dejó claro que no existe mala onda: «Me cae bien ella, igual tú sabes que no hablo tanto, tanto con ella, pero me cae súper bien«.

Para cerrar, Kathy Helfmann aprovechó de destacar a Daniela Aránguiz, resaltando sus cualidades: «La encuentro una mujer trabajadora, buena mamá, simpática. No he estado tanto con ella, pero me cae bien«.