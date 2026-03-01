«Tiró un combo primero… él lo empujó y se fue de espalda al suelo»: Revelan detalles de la pelea de Sammis Reyes y Cuco Cerda

La pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en la fiesta Bresh en Viña del Mar se transformó en uno de los temas más comentados del fin de semana, luego de que se viralizara un video donde ambos protagonizan un tenso cara a cara en pleno VIP.

Hasta ahora no se conocían mayores antecedentes sobre el origen del conflicto ni sobre cómo se desarrolló la discusión. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a surgir nuevos testimonios de personas que estuvieron presentes esa noche y que aseguraron que el enfrentamiento pasó de las palabras a los golpes.

Revelan inéditos detalles sobre la intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

En el programa “Todos Somos Viña”, de Zapping TV, Suro Solar, mánager de diversas figuras del espectáculo y también presente en la fiesta, entregó su versión de los hechos:

“Sammis se acerca a Cuco como a hablar. Fue siempre en buena onda, ambos estuvieron hablando como 10 minutos, muy tranquilo. Yo estuve ahí escuchando al lado la conversación y, en verdad, eran ánimos de arreglar situaciones que ni siquiera tenían que ver con ellos dos”, relató.

Según su testimonio, la situación cambió de un momento a otro: “Cuco estaba muy relajado, como que él tenía con el ánimo de bajar el tema, de explicar bien las cosas y Sammis fue el primero que tiró un combo”, afirmó.

Otra de las presentes en el lugar era Carla Jara, quien respaldó esa versión. “Sí, hubo combo. Combos iban, combos venían”, aseguró, confirmando que el altercado incluyó golpes entre ambos.

En esa misma línea, Suro Solar agregó más detalles sobre el desenlace del enfrentamiento: “Cuco, para separarlo, lo empuja, Sammis se cae, lo vimos todos. Imagínate a La Roca… y desde el otro lado le decía ‘ven’. Le decía Sammis a Cuco”, comentó.

Carla Jara también señaló que los guardias del lugar intentaron controlar la situación, pero que no podían reducir al exjugador de la NFL. Desde su perspectiva, explicó cómo ocurrió la caída: “Veo que hay combos e inteligentemente Cuco Cerda lo empuja y este lugar, como los VIP están como en una subida, había tres peldaños. Entonces, seguramente Sammis no pudo afirmarse y se fue de espalda al suelo”.

