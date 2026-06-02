  • EN VIVO

Plim Plim vuelve a Gran Arena Monticello este fin de semana con su espectáculo “Energía Musical”: ¿Cómo comprar entradas?

El fenómeno infantil Plim Plim regresa a Gran Arena Monticello con “Energía Musical”, el exitoso espectáculo que forma parte de su gira despedida.

02 Jun, 2026. 10:34 hrs
Plim Plim Gran Arena Monticello
Gran Arena Monticello

El fenómeno infantil Plim Plim regresa a Gran Arena Monticello con “Energía Musical”, el exitoso espectáculo que forma parte de su gira despedida. Música, baile, interacción y los personajes más queridos de la serie darán vida a una experiencia familiar pensada para que grandes y pequeños disfruten juntos.

Tras conquistar a miles de familias en distintos países de Latinoamérica, Plim Plim volverá a presentarse en Gran Arena Monticello con su exitoso espectáculo “Energía Musical”. El show llegará el próximo domingo 7 de junio a las 16:00 horas, como parte de la gira despedida que permitirá al público disfrutar de este formato concierto en su versión original. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Plim Plim regresa este fin de semana a Gran Arena Monticello

La propuesta combina música, baile, entretenimiento y mensajes educativos en una experiencia pensada para toda la familia. Con un importante despliegue audiovisual y una puesta en escena interactiva, el espectáculo invita a niños y adultos a participar activamente de cada momento.

Sobre el escenario, Plim Plim estará acompañado por sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. Quienes protagonizarán un recorrido lleno de energía, diversión y valores positivos relacionados con la amistad, los hábitos saludables y la convivencia.

El repertorio incluirá algunas de las canciones más populares del universo infantil. Entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram Sam Sam”, “Qué le pasa al Cerdito Enojón” y “Abejita Chiquitita”, tema que se ha convertido en un fenómeno global y que acumula más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Con una propuesta que combina aprendizaje y entretención, “Energía Musical” se ha consolidado como uno de los espectáculos infantiles más exitosos de la región, transformándose en un panorama ideal para disfrutar en familia.

Plim Plim Gran Arena Monticello (1)
Plim Plim Gran Arena Monticello

Contenido patrocinado