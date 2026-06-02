Plim Plim vuelve a Gran Arena Monticello este fin de semana con su espectáculo “Energía Musical”: ¿Cómo comprar entradas?

El fenómeno infantil Plim Plim regresa a Gran Arena Monticello con “Energía Musical”, el exitoso espectáculo que forma parte de su gira despedida. Música, baile, interacción y los personajes más queridos de la serie darán vida a una experiencia familiar pensada para que grandes y pequeños disfruten juntos.

Tras conquistar a miles de familias en distintos países de Latinoamérica, Plim Plim volverá a presentarse en Gran Arena Monticello con su exitoso espectáculo “Energía Musical”. El show llegará el próximo domingo 7 de junio a las 16:00 horas, como parte de la gira despedida que permitirá al público disfrutar de este formato concierto en su versión original. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Plim Plim regresa este fin de semana a Gran Arena Monticello

La propuesta combina música, baile, entretenimiento y mensajes educativos en una experiencia pensada para toda la familia. Con un importante despliegue audiovisual y una puesta en escena interactiva, el espectáculo invita a niños y adultos a participar activamente de cada momento.

Sobre el escenario, Plim Plim estará acompañado por sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. Quienes protagonizarán un recorrido lleno de energía, diversión y valores positivos relacionados con la amistad, los hábitos saludables y la convivencia.

El repertorio incluirá algunas de las canciones más populares del universo infantil. Entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram Sam Sam”, “Qué le pasa al Cerdito Enojón” y “Abejita Chiquitita”, tema que se ha convertido en un fenómeno global y que acumula más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Con una propuesta que combina aprendizaje y entretención, “Energía Musical” se ha consolidado como uno de los espectáculos infantiles más exitosos de la región, transformándose en un panorama ideal para disfrutar en familia.

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