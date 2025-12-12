Estas son las posiciones que podrían implicar más riesgos durante el sexo y requieren más cuidado, según especialistas

Aunque la sexualidad puede generar cercanía y disfrute, también exige ciertos cuidados para evitar molestias o lesiones. Especialistas en bienestar sexual coinciden en que la comunicación, el ritmo y la comodidad son esenciales para que la experiencia sea segura para ambas personas.

Expertos recomiendan tomar precauciones

La sexóloga Rhianonn John recuerda que cada pareja tiene gustos distintos, pero advierte que algunas posiciones demandan más esfuerzo físico. No propone evitarlas, sino abordarlas con calma y acuerdos claros.

“Es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, afirma, destacando que el entusiasmo nunca debe reemplazar el cuidado mutuo.

Estas posiciones pueden implicar más riesgo

Diversos expertos describen posturas comunes que, sin coordinación o sin un buen soporte, pueden generar tensiones innecesarias.

Estilo perrito : Aunque es muy popular, puede ser exigente cuando el movimiento es rápido o profundo. Recomiendan ajustar el ritmo, mantener comunicación constante y usar apoyo como una almohada para mejorar el ángulo.

: Aunque es muy popular, puede ser exigente cuando el movimiento es rápido o profundo. Recomiendan ajustar el ritmo, mantener comunicación constante y usar apoyo como una almohada para mejorar el ángulo. Misionero : Es una postura clásica, pero puede provocar resbalones o golpes si el peso no se distribuye bien. Un ritmo controlado y evitar movimientos bruscos ayuda a prevenir incomodidades.

: Es una postura clásica, pero puede provocar resbalones o golpes si el peso no se distribuye bien. Un ritmo controlado y evitar movimientos bruscos ayuda a prevenir incomodidades. Mujer arriba : Quien va arriba controla la intensidad, pero los movimientos desalineados pueden generar dolor. Apoyarse con las manos o permitir que la pareja de abajo guíe el ángulo reduce el riesgo.

: Quien va arriba controla la intensidad, pero los movimientos desalineados pueden generar dolor. Apoyarse con las manos o permitir que la pareja de abajo guíe el ángulo reduce el riesgo. Posiciones invertidas o con apoyo en cuello y hombros: Variantes como el “martinete” pueden tensar la zona cervical. Usar cojines, apoyarse en la cama y evitar forzar el cuerpo permite practicarlas con mayor tranquilidad.

También puedes leer en Radio Corazón: Elecciones presidenciales 2025: ¿Hay Ley Seca y cómo operará el comercio este domingo 14 de diciembre?

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google