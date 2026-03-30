Yuri regresa a Chile con show único en Gran Arena Monticello: Fecha y cómo comprar entradas para su gira «Icónica Recargado»

La reconocida artista mexicana Yuri confirmó su esperado regreso a Chile con un único concierto que promete ser uno de los eventos más destacados del año para sus fanáticos.

“Icónica Recargado” destaca por su despliegue visual y artístico. El show incluye 15 cambios de vestuario, además de una cuidada y llamativa puesta en escena. Con efectos de iluminación que acompañan cada momento del concierto. Todo está diseñado para sumergir al público en un recorrido por la historia musical de la artista.

Yuri en Gran Arena Monticello: cómo comprar entradas y fecha

La intérprete se presentará el próximo viernes 26 de junio, a partir de las 21:00 horas, en el Gran Arena Monticello, como parte de su exitosa gira «Icónica Recargado».

El espectáculo ha sido ampliamente elogiado en los países donde ya se ha presentado, logrando agotar funciones y posicionándose como una experiencia imperdible. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster desde el miércoles 1 de abril a las 11:00 horas.

En lo musical, el repertorio mezcla nostalgia y frescura. Yuri presenta nuevas versiones de sus grandes éxitos, con arreglos renovados que aportan una sonoridad distinta. Sin perder la esencia que la ha convertido en una de las voces más queridas de la música latina.

Con más de 45 años de trayectoria, la cantante regresará a San Francisco de Mostazal con canciones que han marcado generaciones, como El Apagón, Maldita Primavera. Es ella más que yo, Amiga mía y Yo te pido amor, además de varias sorpresas preparadas especialmente para este show.

La cita promete ser una noche cargada de emoción, energía y recuerdos. Reafirmando a Yuri como un ícono indiscutido de la música en español, capaz de concretar con distintas generaciones a través de su voz, carisma y vigencia artística.

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