31 Minutos regresa a Gran Arena Monticello tras exitosa presentación de «Radio Guaripolo II»: Cuándo y venta de entradas

Luego de la exitosa presentación realizada en agosto del año pasado en San Francisco de Mostazal, Guaripolo regresa a Gran Arena Monticello, para presentar su nuevo espectáculo “Radio Guaripolo II” una obra musical que marca la vigencia de 31 minutos con sus fans nacionales.

Cuándo y cómo comprar entradas para «Radio Guaripolo II» en Gran Arena Monticello

El evento se realizará el próximo sábado 20 de junio en Gran Arena Monticello, desde las 20.00 horas, y las entradas están a la venta por Ticketmaster desde el miércoles 25 de marzo a las 12.00 del mediodía.

En el show, Guaripolo estará acompañado de sus inseparables; Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana y todos los queridos personajes del noticiero televisivo número uno de Chile y del mundo. “Radio Guaripolo” es una estación radial que suele operar a altas horas de la madrugada y se dedica principalmente a realizar bromas y pitanzas durante su transmisión.

31 Minutos, el programa familiar más querido de la televisión chilena, regresa este 2025 en vivo y en directo junto a todos sus personajes en ”Radio Guaripolo 2”, ¡Dos veces mejor que la primera!. Los éxitos de siempre y nuevas canciones en un show imperdible, auspiciado por “Cebollas me encanta”.

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