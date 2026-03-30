«Tengo problemas para mover el lado izquierdo»: Querida transformista revela que sufrió ACV y se encuentra hospitalizada

La reconocida transformista nacional Janin Day encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y permanece hospitalizada.

La artista decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, donde explicó por qué había estado alejada tanto de redes sociales como de sus actividades laborales. “Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público, de contar mi versión”, escribió al iniciar su mensaje.

Según detalló, el episodio ocurrió hace más de una semana. Actualmente, se encuentra internada en la unidad de neurología del Hospital Eloísa Díaz. Desde ahí, entregó un reporte sobre su estado: «Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo», señaló.

Con cerca de 40 años de trayectoria la industria considera su nombre un referente del transformismo en Chile. Por lo mismo, su situación generó una fuerte reacción en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes siguen atentos a su evolución.

En el mismo mensaje, también realizó un llamado para acelerar su recuperación. «Pediría ayuda a profesionales que puedan colaborar para que logre salir más rápido de esto”, señaló, agregando que cualquier dato o contacto puede ser enviado a través de sus redes sociales, actualmente administradas por cercanos.

Reacciones a la publicación de Janin Day

El post no demoró en llenarse de comentarios positivos y de resiliencia: “Mucha fuerza en la recuperación”, “Estamos contigo” y “Todo saldrá bien”.

Asimismo, algunos cibernautas dieron consejos para una pronta recuperación: “La recuperación es lenta, pero con ejercicios y cuidados se sale» y «Un familiar puede pedir en Fonasa el ‘Segundo Prestador’ por garantía AUGE”.

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