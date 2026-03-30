«Esperable, pero no por eso menos inesperado»: Hijo de Eduardo Cruz-Johnson relata testimonio de los últimos días del comunicador

La familia del reconocido comunicador Eduardo Cruz-Johnson confirmó este domingo su fallecimiento a los 68 años, tras su larga lucha con problemas de salud vinculados a la diabetes.

Según detallaron sus cercanos, el periodista sufrió un episodio de hipoglucemia que terminó provocando su muerte. Su estado ya era delicado desde hace años, lo que mantenía en alerta a su entorno más cercano.

En conversación con LUN, su hijo, Eduardo Cruz Jarvis, reconoció que, aunque el desenlace era una posibilidad, el impacto igual fue profundo. “Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos, pero no por eso es menos inesperado”, señaló.

Pese a que el comunicador vivía solo, su familia mantenía un contacto permanente. «Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él», agregó.

El hijo del periodista también explicó cómo fueron las despedidas íntimas: «Seguimos su voluntad y lo cremamos en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos. Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros”, expresó.

¿Qué es la hipoglucemia? La enfermedad que provocó el deceso de Eduardo-Cruz Johnson

La hipoglucemia es una condición médica que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan de lo normal, generalmente por debajo de 70 mg/dL.

De acuerdo con Clínica Las Condes, esta situación puede generar complicaciones graves y requiere atención médica inmediata. Es más frecuente en personas con diabetes que utilizan insulina u otros fármacos para controlar la enfermedad.

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