Este era el chiste final de Asskha Sumathra en Viña, pero un abrupto corte lo dejó inconcluso: «Voy a despertar con…»

Luego de su controversial rutina en el Festival de Viña, Asskha Sumathra sigue dando que hablar.

Recientemente, entregó detalles de lo ocurrido en su rutina del certamen viñamarino, esto luego de rumores sobre una posible «improvisación» arriba del escenario.

La comediante visitó el estudio de Radio Activa y descaró esa versión. Fue enfática en que todo salió como lo tenía negociado. «Jamás me hubiera podido salir del guión, porque eso está en el contrato. Si no lo haces, no te pagan», señaló.

Asimismo, aclaró que jugó con algo de improvisación, pero siempre dentro de los marcos definidos por la organizaación.

En ese contexto, aclaró una frase que fue mediática en su show: “Cuando dije ‘está la cagá’, no era un error, sino una reacción a lo que escuchaba del público, que pedía más rutina”.

Otro de los comentados puntos de su show fue el abrupto cierre. Asskha aclaró que existía una estructura diferente en la rutina. Esta constaba de una pausa tras la primera gaviota, remate y bis para la segunda.

No obstante, la entrega de los dos premios seguidos cambió el desarroll0 que contemplaba la humorista.

Asskha Sumathra revela chiste que no se escuchó en Viña 2026

Siguiendo por esa línea, reveló el chiste que no alcanzó a contar.

Su cierre tenía un broma especifica. Sin embargo tras el abrupto corte no se pudo escuchar. En la entrevista lo dio a conocer.

“Gracias Festival de Viña del Mar, porque voy a llegar a mi casa y voy a poner una gaviota en cada velador y mañana voy a despertar con dos pic… a cada lado”, cerró.

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