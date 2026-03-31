«Se supone que uno no se cansa de la persona que ama»: Tenso momento entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

El pasado lunes se vivió un incómodo momento entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel, ambos se refirieron a su situación amorosa actual. Esto debido a que se dejaran de seguir en redes sociales.
Sin embargo, Faloon en una conversación en Hay que decirlo, comentó al respecto y aclaró que aun se encuentra en un relación con Rai Cerda. Incluso se le preguntó al hermano de Rai sobre este hecho, ya que a él también lo habrían eliminado de redes.
«Me acaban de comentar la información, no sabía«, señaló. Además agregó: «Voy a ser súper sincero. No me puedo meter mucho, pero las relaciones no se miden por Instagram. Pueden haber peleas, están en el mundo televisivo y todo es más intenso».
¿Qué pasó entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel?
Ahora bien, luego de la competencia ‘Triangulo de fuego’, Rai Cerda comentó la tensa situación. «Ensayamos harto. Fue un desafío porque Faloon es una bailarina profesional y yo tenía que estar a tono, pero sí hubo algunos roces«.
«Yo me puse un poquito mañoso con ella, y por eso nos dejamos de seguir. Han cachado cuando te da la maña y no quieres ver nada de esa persona», expresó.
Asimismo comentó que durante el año que llevan de relación ambos estan bien y se cuidan mutuamente. Aunque señala que ambos tienen ‘carácter’. “Pero hay veces que uno se cansa un poco y después se acuerda de lo bonito que es todo”.
Esta frase no le parecio a Faloon, que replicó: «¿Dijo que a veces uno se cansa? Se supone que uno no se cansa de la persona que ama«. Ante esto Rai Cerda comentó: «Un poquito no más».
Agregando que «Cuando uno se cansa, hace una recopilación de las cosas bonitas y las pone en una balanza. Si se inclina hacia lo positivo, sigo peleando por este amor». Respuesta que no dejó del todo conforme a la bailarina.
Aunque, independiente al mal momento, la pareja fue calificada con dos notas 10 por parte del jurado. Y quedó claro que aunque hayan tenido diferencias la pareja sigue junta.
