Stefan Kramer presenta «Show de Emergencia»: fechas y ciudades de su nueva gira en Chile

El reconocido comediante e imitador Stefan Kramer regresa a los escenarios con “Show de Emergencia”, un espectáculo que promete risas de principio a fin gracias a una propuesta que combina imitaciones, música, contingencia y nuevas historias.
Con una trayectoria consolidada, Kramer se ha posicionado como uno de los artistas más destacados del país en su género. Su capacidad para recrear con precisión voces, gestos y personalidades del mundo político, deportivo y del espectáculo lo ha convertido en un fenómeno transversal, conquistando tanto al público en teatro como en televisión.
Su más reciente presentación en el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a confirmar su vigencia. En esa instancia, logró uno de los mayores niveles de audiencia del certamen y fue ovacionado por el público, llevándose Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, reafirmando su conexión con la audiencia chilena.
Ahora, con “Show de Emergencia”, el artista presenta una propuesta completamente renovada. El espectáculo incorpora nuevas imitaciones y situaciones inspiradas en la actualidad, junto con una puesta en escena dinámica que mezcla stand-up, música y personajes que reflejan el momento que vive el país. Todo, con el sello cercano y espontáneo que caracteriza a Kramer.
Fechas de la gira «Show de Emergencia» de Stefan Kramer
La nueva gira de Stefan Kramer recorrerá distintas ciudades de Chile durante abril, llevando su humor a importantes escenarios del país:
- 13 de abril: Teatro Nescafé de las Artes (Entradas por Ticketmaster)
- 15 de abril: Teatro Municipal de Antofagasta (Entradas por Ticketpro)
- 16 de abril: Teatro Municipal de Viña del Mar (Entradas por Ticketpro)
- 18 de abril: Teatro Regional del Maule (Entradas por Ticketpro)
Con su estilo único y su capacidad de reinventarse constantemente, Stefan Kramer invita al público a ser parte de una experiencia cargada de humor. Además de actualidad y talento, en una gira que promete convertirse en uno de los panoramas imperdibles del año.
