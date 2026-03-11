Cambio de mando Chile 2026: el misterio detrás de la piocha original de O’Higgins 

En cada cambio de mando en Chile se repita una imagen conocida: el presidente saliente entrega la banda presidencial y la piocha al nuevo mandatario. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido. La pieza que se utiliza en la ceremonia no es la original.

Por lo mismo, en las próximas horas surgirá la interrogante cuando Gabriel Boric entregue el mando a José Antonio Kast. ¿Qué pasó con la piocha original de O’Higgins?

La medalla representa la autoridad del jefe de Estado y es uno de los símbolos más reconocibles del protocolo republicano. Su historia se remonta a los primeros años de la República. Tras abdicar en 1823, Bernardo O’Higgins regaló la pieza al abogado José Gregorio Argomedo.

Con el paso de los años, ese objeto adquirió un valor institucional y comenzó a formar parte de las ceremonias presidenciales.

El momento en que se perdió la piocha

El uso formal de la piocha en los cambios de mando se consolidó durante el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. Desde entonces, la medalla quedó ligada al traspaso de la banda presidencial.

Pero el destino de la pieza original quedó marcado por un episodio histórico: el bombardeo al Palacio de La Moneda durante el Golpe de Estado en 1973. Tras ese hecho, la piocha desapareció. Hasta hoy no existe un registro oficial que confirme su paradero, según consignó ADN.

El tema volvió a instalarse en la conversación pública durante el cambio de mando de 2018. En ese momento, Michelle Bachelet entregó los símbolos presidenciales a Sebastián Piñera y ambos comentaron el misterio en plena ceremonia.

Ante la consulta de Piñera, Bachelet aclaró: “No es la original, pero es la de hace muchos años”. Luego agregó que la pieza auténtica “se perdió hace muchos años con Pinochet”. Piñera respondió entonces: “sí, hay que buscarla”.

Debido a esa desaparición, desde el retorno a la democracia en las ceremonias utilizan una réplica.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google